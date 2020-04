Regional 15/04/2020 18:08 Frigorífico de MT cumpre acordo com Sindicato de Funcionários e mantém os abates Superando todas as dificuldades que vem abalando a economia mundial e atingindo diversas empresas, o Frigorífico Redentor S/A instalado no Município de Guarantã do Norte, está cumprindo com o acordo firmado com o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Carnes e Laticínios do Portal da Amazônia (Sintracal) na Vara do Trabalho de Alta Floresta – MT e vem efetuando o pagamento dos salários, FGTS e demais verbas trabalhistas junto aos seus funcionários. Embora a juíza Janice Mesquita tenha deferido a rescisão indireta dos funcionários que tivessem interesse, a maioria dos funcionários continuam trabalhando normalmente nas atividades administrativas e de abate dos bovinos, e não pretendem pedir demissão, estando preservados os empregos. Estima-se que com a retomada das exportações de carne, após a paralisação em face da pandemia causada pelo Coronavirus (COVID-19) desde o final de 2019, o Frigorífico Redentor S/A possa atingir a capacidade máxima de sua produção, inclusive com a contração de mais funcionários, aumentando a geração de empregos na região.

