Regional 16/04/2020 08:55 Nortão Online Colider: Homem e duas mulheres são detidos em boca de fumo na avenida Dauri Riva Foto: Divulgação Um homem de 33 anos e duas mulheres de 25 e 17 anos, foram flagrados com drogas e armas na noite de ontem, 15, em Colíder. Eles estavam em uma residência na avenida Dauri Riva, já conhecida por funcionar como "Boca de Fumo". Os policiais militares faziam uma ronda rotineira, quando perceberam grande movimentação no local. Eles adentraram e localizaram de imediato sete porções de maconha, uma porção de cocaína, balança de precisão e outros indícios de que o local estava servindo como boca de fumo. Em uma revista minuciosa, os policiais encontraram do lado de fora uma arma de fogo, munição e uma porção grande de maconha. Os três foram conduzidos para a delegacia.

Veja também sobre Mato Grosso Alta Floresta Colider boca de fumo Homem mulheres detidos Voltar + Regional