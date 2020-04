Regional 17/04/2020 10:41 Online: Seduc disponibiliza atividades pedagógicas não presenciais para alunos de MT Foto por: Seduc-MT A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) disponibilizou aos estudantes da rede estadual a plataforma digital Aprendizagem Conectada. A ferramenta, que pode ser acessada pelo computador e dispositivos móveis (celular e tablet), possui atividades pedagógicas para auxiliar os estudantes na aprendizagem durante a suspensão das aulas. As atividades escolares serão produzidas semanalmente, enquanto houver a suspensão das aulas, para os alunos da educação infantil, ensino fundamental e médio, nas diversas modalidades e áreas de conhecimento. Também serão disponibilizados vídeos, jogos, leituras, videoaulas, uma série de atividades diversificadas para que o aluno possa utilizar seu tempo de isolamento social, aprendendo. O aluno deve acessar o endereço eletrônico www.aprendizagemconectada.mt.gov.br ou o site da Seduc. A plataforma foi desenvolvida pela Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI). Conforme destaca a secretária de Estado de Educação, Marioneide Kliemaschewsk, a participação dos pais nesse processo é de fundamental importância para motivar e incentivar os filhos. “São materiais didáticos importantes para ajudar na aprendizagem dos alunos nesse período em que estão em casa. Quando essas atividades são feitas com o acompanhamento dos pais ou responsáveis, o resultado é mais positivo”, ressaltou. Os jovens poderão estudar utilizando a plataforma pelo celular ou pelo computador (com acesso à internet) e fazer as atividades em um caderno a parte. Para aqueles que não têm acesso à internet, os materiais impressos serão disponibilizados pelas unidades escolares e assessorias pedagógicas. Conforme o Decreto Nº 432, de 31 de março de 2020, o Governo do Estado prorrogou a suspensão das aulas até o dia 30 de abril.

Veja também sobre atividades pedagógicas Mato Grosso alunos Seduc Voltar + Regional