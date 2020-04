Regional 17/04/2020 10:48 Maricelle Lima Vieira | PMMT Dupla foge de abordagem e é pega com arma de fogo e droga em Peixoto de Azevedo - Foto por: PMMT Policiais militares de Peixoto de Azevedo (a 691 km de Cuiabá) prenderam um homem e apreenderam um adolescente por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Conforme o boletim de ocorrência, os agentes estavam em ronda pelo bairro Mãe de Deus quando viram dois homens em uma motocicleta Bros vermelha. Foi solicitada ordem de parada, não obedecida e iniciado o monitoramento. Na fuga, um dos suspeitos ainda apontou uma arma de fogo na direção da viatura policial. Já no bairro Nova Esperança, um policial atirou no pneu da moto, a dupla caiu foi abordada. A moto era pilotada pelo adolescente. O homem que estava de garupa carregava o revólver calibre 38, com uma munição intacta e 15 porções de pasta base de cocaína. A dupla disse que iria vende a arma de fogo por R$ 1 mil e dividiria o dinheiro. Os policiais ainda foram nas residências dos dois, na cidade de Matupá, em uma delas mais porções de pasta base de cocaína pronta para venda foram encontradas.

