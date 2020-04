Regional 17/04/2020 18:04 ReporterMT Conselho Tutelar denuncia bar que funcionava como ponto de prostituição de menores em Sinop. Foto: Reprodução Duas mulheres, sendo uma de 52 anos e outra de 19 anos, foram presas em flagrante por corrupção de menores, favorecimento de prostituição e corrupção de menores, em um bar na madrugada desta sexta-feira (17), no bairro Jardim Violetas, em Sinop (500 km da Capital). As vítimas eram duas adolescentes de 17 anos, que se restituíam no estabelecimento. Uma denúncia foi feita para Polícia Militar (PM), pelo Conselho Tutelar, de que o bar era um ponto de prostituição, e as menores sofriam exploração sexual. Ao chegarem ao local, os policiais militares encontraram as adolescentes em seu ponto, que confirmaram que realizavam programas. As garotas saiam com os clientes do bar e, iam atender na casa de uma amiga, de 19 anos, e às vezes na própria residência. Ao ser questionada, a proprietária do bar, a mulher de 42 anos, informou que conhecia as meninas e que elas frequentavam o local, mas alegou não saber que as duas eram menores de idade. As partes foram conduzidas para 1° Delegacia de Polícia de Sinop, para as providências que o caso requer. O Conselho Tutelar foi acionado para cuidar das adolescentes.

Veja também sobre Conselho Tutelar denuncia prostituição menores Sinop Mato Grosso Voltar + Regional