Regional 18/04/2020 10:10 G1 MT Equipamento usado para escutas ilegais é encontrado no gabinete do presidente da ALMT Foto: ALMT Os policiais que fazem a segurança da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) encontraram na quinta-feira (16) um equipamento usado para escutas ilegais na sala do presidente do órgão, deputado Eduardo Botelho (DEM). Em nota, a Presidência da Assembleia informou que durante vistoria de rotina no gabinete de Botelho a Coordenadoria Militar encontrou o material. O equipamento deve ser encaminhado à Secretaria Estadual de segurança pública para análise e investigação. A Mesa Diretora, segundo a nota, aguarda a apuração do caso para se manifestar a respeito. A Secretaria de Segurança Pública informou que ainda não foi comunicada sobre o caso.

