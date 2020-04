Avião faz pouso forçado em área de pasto em Guarantã do Norte

Um avião Bonanza A36 fez um pouso forçado, ontem (19), por volta das 19h, na região do aeródromo municipal de Guarantã do Norte.

O piloto de 34 anos narrou no boletim de ocorrência que saiu de uma fazenda com destino a Guarantã do Norte. Ao chegar no município, havia uma pequena garoa que dificultava a visibilidade, fazendo com que o piloto realizasse um pouso forçado ao lado da pista do aeródromo. A aeronave ficou bastante danificada, porém o piloto nada sofreu.

O acidente ocorreu por volta das 19 horas de ontem, porém a aeronave só foi encontrada hoje(19) pela Polícia Militar com a ajuda de um drone do site O Território.

Consta no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), que o avião foi fabricado em 1977 e pode transportar no máximo cinco passageiros. Está com a operação negada para táxi aéreo, Certificado de Aeronavegabilidade (CA) válido até novembro de 2024 e a Inspeção Anual de Manutenção (IAM) está em dias.