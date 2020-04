Ligação com tráfico de drogas pode ter motivado chacina em Lucas do Rio Verde

Investigadores da Polícia Civil buscam elucidar a chacina que vitimou 4 homens em Lucas do Rio Verde (346 km ao Norte de Cuiabá), no final do mês de março. Ao que tudo indica, o crime tem ligação com o tráfico de drogas, apesar nem todas as vítimas estarem envolvidas com a prática.

A casa invadida pelos atiradores na noite de sexta-feira (27) foi alugada por Daniel de Oliveira Gonçalves, 22. O amigo dele, que também atuava como DJ, Ricardo Campos José, 23, estava morando no local há uma semana.

Na noite do crime, estavam ainda Iago Victor, 22 e Diego Luiz Jantsch, 30. Todos foram baleados com vários tiros na cabeça. Um morreu no local e outros 3 chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.

Os jovens compartilhavam o gosto pela música eletrônica. Eles frequentavam festas e organizavam 'afters' na região. Durante a investigação, a polícia descobriu que alguns vendiam drogas sintéticas, mas não informou quem são.

A confirmação da evidência da prática de tráfico ficou mais forte quando, durante o isolamento do local do crime, a polícia encontrou várias porções de maconha e de LSD. "Então, ao que tudo indica, eles estavam vendendo maconha também", disse uma fonte ao Gazeta Digital.

Nenhuma das vítimas tinha passagem criminal, alias, apenas um deles que foi detido em posse de droga, mas a quantidade era mínima e chegou a ser autuado como usuário.

A polícia acredita que os atiradores tinham apenas um alvo e trabalham para identificar quem seria. "Não podemos afirmar nada por enquanto, é uma linha da investigação que tem levado para o acerto de contas por causa do tráfico, ainda estamos em processo de investigação".

Pelo crime, três homens foram presos e um menor de 15 anos apreendido. Polícia não deu detalhes sobre a oitiva dos suspeitos, que em primeiro momento, negaram o crime.