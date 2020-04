Regional 20/04/2020 09:41 RdNews Colider: PM resgata mulher presa em casa 4 dias sem água e comida após apanhar de casal Foto: Reprodução Uma mulher de 45 anos foi resgatada na madrugada deste domingo (18), após ficar quatro dias mantida em cárcere privado dentro de casa sem água e comida. A Polícia Militar de Colíder (a 650 km ao Norte de Cuiabá) localizou a vítima após passar próximo a sua residência e ouvir a voz gritando por socorro. O fato ocorreu por volta das 2 horas no bairro Nossa Senhora da Guia. O suspeito do crime seria seu companheiro. Segundo o boletim de ocorrência, ao se aproximarem da residência, os policiais chegaram a pedir que a vítima abrisse a porta, mas ela “trancafiada” revelou que estava presa dentro da casa há cerca de 4 dias sem água e comida. Após ser socorrida, ela contou à PM, que um homem e uma mulher invadiram sua casa, lhe agrediram, quebraram seus móveis e prederam ela levando as chaves. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o homem na ação se trata-se seu companheiro. A PM arrombou a porta, socorreu a vítima e viu que ela estava com o olho roxo e vários hematomas pelo corpo. Em seguida, a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Colíder, onde recebe cuidados médicos. Polícia Civil vai investigar a motivação do crime.

