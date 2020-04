Regional 22/04/2020 09:21 Maricelle Lima Vieira | PMMT Sorriso: Força Tática prende trio por receptação e recupera veículo Foto por: PMMT Uma equipe da Força Tática em Sorriso (a 420 km de Cuiabá) prendeu nesta segunda-feira (20.04), três homens por receptação, no bairro Bom Jesus. Conforme o boletim de ocorrência, a denúncia apontava uma residência onde estaria um veículo Hyundai HB 20 vermelho, que seria roubado. Em diligência, os policiais encontraram o veículo e abordaram o motorista. Na vistoria, a placa não batia com o número do chassi. Via sistema constou que o veículo foi roubado dia 05 de fevereiro deste ano, em Cuiabá. O homem alegou ter comprado o carro há 15 dias, de outro cidadão. Ele levou os militares até esse homem. Na casa, o denunciado estava na companhia de outro homem. Na residência, os agentes encontraram o documento original do HB 20, três porções de cocaína e uma tornozeleira eletrônica rompida. Um dos homens disse que tirou o dispositivo e desligou. Na consulta do documento falso, os policiais constaram que a cédula emitida foi furtada na Ciretran da cidade de Nortelândia, dia 15 de fevereiro do ano passado. Os militares foram informados por meio de outra denúncia que não é a primeira vez que os homens compram veículos roubados para revender na cidade.

