Regional 22/04/2020 09:31 Gazeta Digital Matupá: Bandidos invadem aeroporto, furtam avião e 3 mil litros de combustível Avião de pequeno porte foi furtado do aeroporto de Matupá (695 km ao Norte de Cuiabá). O crime só foi percebido no começo da tarde de terça-feira (21), após o piloto não encontra-lo no hangar. Antes disso, a Polícia Militar foi acionada no aeroporto, quando encontraram indícios de furto de combustível, confirmado em seguida como uma quantia de 3 mil litros. De acordo com as informações, por volta das 10h, a PM foi acionada por uma testemunha que percebeu uma movimentação estranha na pista do aeroporto. Havia mangueiras cortadas, o tanque de querosene também estava revirado e percebeu ainda uma quantia de combustível no solo. Policiais encontraram o rastro de uma caminhonete e seguiram por dentro da área do aeroporto e encontraram 4 homens, que afirmaram ser funcionários de uma empresa que compra ouro em Peixoto de Azevedo. Disseram ainda que estavam no local aguardando a chegada de um avião. Ainda seguindo os rastros do veículo, os policiais foram avisados que encontraram uma mala com roupas, bombas de transferências de combustível, pedaços de mangueira e outros objetos abandonados próximo da pista. O material foi apreendido e encaminhado para a delegacia. Conforme a apuração, ao menos 3 mil litros de combustível foram furtados da bomba. Por volta das 13h, um piloto entrou em contato com os policiais informando o furto de um avião no aeroporto. No local, o cadeado da hélice do avião estava arrombado. Segundo as informações, o avião foi estacionado no local no último domingo (19), mas que na segunda-feira (20), chegaram a vê-lo parado no mesmo local. O avião é um modelo Cessna Aircraft PT-Jax, modelo 182P. O caso está sendo investigado.

