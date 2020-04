Regional 22/04/2020 15:51 Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo em Juara Policiais Militares de Juara (a 709 km de Cuiabá) prenderam na segunda feira (20.04), um homem por porte ilegal de arma de fogo, em uma comunidade rural no Distrito de Paranorte. De acordo com o boletim de ocorrências, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de extração ilegal de madeiras. No local, encontraram o cidadão que confessou ter derrubado algumas arvores, sem autorização e que a já teria vendido a madeira. Em vistoria no imóvel, os militares encontraram a espingarda que foi apreendida.

Voltar + Regional