Regional 22/04/2020 19:30 Assessoria/Polícia Civil-MT Decon e Procon fiscalizam venda de uísque falsificado em supermercado da Capital Foto: Divulgação A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Consumidor (Decon), em conjunto com o Procon Municipal de Cuiabá, deflagrou na manhã desta quarta-feira (22.04), uma operação com objetivo de fiscalizar a venda de uísques falsificados realizada por uma grande rede de supermercados da Capital. A investigação iniciou após denúncia realizada por um consumidor que procurou a Polícia Civil após suspeitar que as garrafas de whisky adquiridas no supermercado apresentavam sinais de falsificação. Durante o trabalho de fiscalização, foram recolhidas as caixas de garrafas de uísque da marca alvo da denúncia, bastante conhecida no mercado de bebidas, para a realização de perícia técnica que deverá apontar se o produto é ou não falsificado. Segundo o delegado da Decon, Rogério da Silva Ferreira, as equipes entraram em contato com a empresa que representa a marca do uísque no País, que se colocou à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, fornecer unidades do produto original para a confrontação técnica e até para a realização de exames laboratoriais mais complexos. “Somente após a realização da perícia será possível afirmar se há algo errado com os produtos recolhidos e suas embalagens”, disse o delegado. A Decon ressalta que está sempre trabalhando em parceria com outros órgãos de fiscalização, como o Procon Municipal de Cuiabá, para fiscalizar supermercados e outros estabelecimentos comerciais, a fim de garantir que o consumidor mato-grossense tenha segurança na hora da compra e a certeza de estar levando um produto de qualidade para o seu lar.

