Regional 23/04/2020 10:29 G1 MT Mulher é suspeita de matar marido ao ser atacada com facão em Aripuanã Foto: Polícia Civil de Aripuanã Um homem morreu depois de ter sido esfaqueado supostamente pela mulher dele em Aripuanã, a 976 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi encontrada gravemente ferida depois de ter sido atacada pelo marido com golpes de facão. A suspeita é que ela tenha esfaqueado ele primeiro e depois também foi atacada. Moacir Barros de Jesus, de 54 anos, foi encontrado morto em um antigo abatedouro de gado ao lado da casa dele. A mulher dele, de 47 anos, procurou ajuda na casa de uma vizinha. Ela tinha marcas de facão nos braços, nas mãos e na cabeça. Depois de ser levada até uma unidade de saúde, ela contou aos policiais o que havia ocorrido. De acordo com ela, o marido chegou em casa e estava nervoso. Ela afirmou que não se lembra do que aconteceu com detalhes, mas disse que foi atacada pelo marido. Moacir foi morto com uma facada no pescoço. A Polícia Civil investiga o crime. Pelo depoimento contraditório da mulher, os policiais acreditam que ele foi esfaqueado momentos antes de começar a ferir a mulher dele.

