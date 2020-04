Regional 23/04/2020 16:58 www.rdnews.com.br APIACÁS: Mulher é agarrada à força por ex, que tenta estuprá-la, mas não tem ereção Uma mulher de 30 anos foi vítima de tentativa de estupro na madrugada desta quinta (23), em Apiácas (a 1.010 km de Cuiabá), pelo ex-marido, que não aceitava o fim da relação. Ele só não conseguiu consumar o crime por que não teve ereção. O homem, que não teve identidade ou dados pessoais divulgados, também tinha contra si uma medida protetiva, após a mulher denunciá-lo por violência. Segundo informações da Polícia Militar, o ex-marido foi até a casa da mulher para tentar uma reconciliação. Ela, porém, disse que não queria "mais nenhum tipo de relacionamento" com ele. Em seguida, pediu que ele fosse embora da sua casa. Foi nesse momento que o suspeito agarrou a ex-mulher à força e a levou para um beco em frente à casa. No local, ele tentou forçar o ato sexual (estupro). A mulher relatou à PM que tentou escapar de várias maneiras, mas não conseguiu. O ato sexual forçado não foi consumado por que o homem não conseguiu ter uma ereção - ou "pelo fato de suas partes íntimas não corresponder", conforme narram os militares. Em seguida, deixou a vítima no chão e foi embora. Ela chamou a polícia, que fez rondas pelo bairro para localizá-lo, mas sem sucesso. Polícia Civil vai investigar a ocorrência.

