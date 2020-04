Regional 24/04/2020 10:01 Eduarda Fernandes - Gazeta Digital Faturamento de bares e restaurantes em Mato Grosso caiu até 62% no isolamento Foto: Reprodução A queda da receita causada pelas medidas restritivas de isolamento social foi fortemente sentida pelo segmento de bares e restaurantes. De acordo com a apresentação dos números econômicos do Estado feita nesta quinta-feira (23) pelo secretário de Estado de Fazenda (Sefaz), Rogério Gallo, aos deputados estaduais, na primeira semana de isolamento a média diária de faturamento caiu 62% nesse setor. Em valores, isso representa uma redução de quase R$ 4 milhões. As medidas restritivas de isolamento social começaram a ser adotadas em 23 de março em Mato Grosso, exatamente um mês atrás. A apresentação considerou informações extraídas dos sistemas informatizados da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), com base nos dados dos documentos fiscais eletrônicos emitidos diariamente e outras informações fiscais, bem como dados gerais relevantes de domínio e interesse público. Conforme a apresentação, de 16 a 20 de março já foi sentida uma queda de 19% no faturamento de bares, restaurantes e similares. O declínio máximo foi atingido na semana do dia 23 a 27 de março, primeira semana de isolamento, quando a queda no faturamento diário chegou a 62%. Já na terceira semana, de 30 de março a 3 de abril, o setor apresentou melhora e a queda foi de apenas 24%. Contudo, nas duas últimas semanas, o setor voltou a sentir fortemente os efeitos da pandemia e a taxa de queda variou entre 57% a 55%. Em valores, a média diária de faturamento antes do isolamento, isso em janeiro e fevereiro deste ano, era na casa dos R$ 6 milhões. Já na semana anterior ao isolamento social, a média diária de faturamento de bares, restaurantes e similares era de R$ 4,2 milhões. Caiu para R$ 2 milhões na primeira semana, subiu para 3,9 milhões na segunda semana e variou de 2,2 milhões a 2,3 milhões nas últimas duas semanas. Faturamento tributável do comércio e serviços De acordo com os dados apresentados pelo secretário, o faturamento tributável do setor de comércio e serviços na primeira semana apresentou queda de 3%. Já na semana de 23 a 27 de março, após a adoção de medidas restritivas, verificou-se que a retração no comércio se acentuou chegando a 20%. Na semana de 30 de março a 3 de abril o setor desacelerou a queda, porém fechou com um decréscimo de 16% em relação à média pré-covid-19. "Essa desaceleração, em parte, pode ser explicada pela injeção de recursos provenientes do pagamento de salários na última semana. Na semana de 06 a 10 de abril o setor chegou ao seu pior resultado com uma queda de 36% em relação a media diária pré covid-19. Nesta última semana o setor desacelera a queda com uma redução de 26%", aponta a apresentação.

