Regional 25/04/2020 08:55 Arão Leite - Jornal da Cidade Patrol passa sobre cabeça de motociclista em Nova Canaã Uma tragédia marcou a semana na cidade de Nova Canaã do Norte – 110 quilômetros de Alta Floresta. Um homem de 64 anos, morador da zona rural, morreu atropelado por uma patrol. A máquina fazia um trabalho de recuperação em uma vicinal quando a vítima, em uma motocicleta, parou metros atrás. O operador não teria visto e ao dar continuidade ao trabalho, a máquina pesada atingiu a moto passando sobre o motoqueiro, o matando na hora.

Quem viu a cena ficou em choque. O homem perdeu muito sangue e massa encefálica. O corpo foi liberado pela Polícia Civil que coletou mais informações no local.

O caso será apurado pela Polícia Civil, mas conforme o delegado Eugênio Rudy, o motociclista Valdete Dias Bernardo, de 64 anos, foi vítima de uma fatalidade. O operador da máquina pesada foi identificado como Rivaldo Francisco dos Santos, de 53 anos. Ele também teria ficado em choque ao perceber que se envolveu em um acidente tão violento e fatal.

Rivaldo Francisco estaria a serviço da prefeitura no Distrito Ouro Branco. Ele foi ouvido pela Polícia Civil e liberado. “Nesses casos, de homicídio culposo na direção de veículo automotor, não sendo caso de embriaguez, o condutor responde o processo em liberdade”, simplificou o delegado.

