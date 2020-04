Regional 25/04/2020 09:01 soinformacao.com.br Secretário adjunto de Saúde de Sinop morre após quase 1 mês internado Morreu na noite desta sexta-feira (24/04), o sub-secretário adjunto de saúde de Sinop Wircylei Fonseca, 45 anos. Ele foi internado no dia 29 de março no hospital Regional de Sinop em estado grave com suspeita de coronavírus, que foi confirmado posteriormente com o exame feito no LACEN. No dia 30 foi transferido para uma hospital Santo António a pedido da família. Durante o tratamento apresentou problemas renais, sendo necessário sessões de hemodiálise. O quadro clínico foi se agravando e ele não resistiu e veio a óbito na noite desta sexta-feira. Wircylei já estava curado do coronavírus mas devido a complicações durante o tratamento permaneceu internado. Com a saúde bastante debilitada não resistiu e faleceu. Wircylei Fonseca deixa esposa e dois filhos.

