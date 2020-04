Regional 26/04/2020 08:14 Larissa Gribler/Portal Sorriso Sorriso: homem que estava desaparecido é encontrado dentro de rio com caminhonete oto: Divulgação Na manhã de ontem sábado (25), Vilmar Garcia dos Anjos, 53 anos, foi encontrado morto, dentro de sua caminhonete, uma Hilux branca, que estava submersa no rio Celeste, nas proximidades do assentamento Jonas Pinheiro em Sorriso. Após receber o comunicado do desaparecimento de Vilmar, os investigadores da DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa) da delegacia da Polícia Judiciária Civil de Sorriso, passaram a fazer buscas na região e viram os rastros da caminhonete em direção ao rio, nas proximidades de uma ponte. Os Bombeiros foram acionados e localizaram o veículo e o corpo de Vilmar no fundo do rio. A princípio, os investigadores acreditam que Vimar tenha perdido o controle da direção do veículo e caído no rio. Porém, essa versão ainda deve ser apurada. O corpo da vítima foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) para o exame de necropsia. Desaparecimento A esposa de Vilmar informou à polícia que havia conversado com ele na noite de quinta-feira (23), por volta de 20 horas. Na sexta-feira (24), não conseguiu mais contato. Ela disse ainda que a preocupação aumentou porque o marido sempre avisava onde estava. Familiares e amigos passaram a procura-lo na região e na manhã de sábado (25) ele foi localizado.

Veja também sobre Sorriso - MT Mato Grosso desaparecido rio caminhonete homem que estava desaparecido é encontrado dentro de rio com caminhonete Voltar + Regional