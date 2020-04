Regional 26/04/2020 09:43 Olhar Direto Seis pessoas da mesma familia morrem em colisão entre Gol e camionete Foto: Roberto Ferreira/Notícias de Arenápolis e Região Uma colisão entre um Gol e uma camionete Ford F1000 matou seis pessoas da mesma família, entre elas uma criança de quatro anos, no final da tarde de sábado (25), na rodovia MT-240, que liga Arenápolis a Santo Afonso.

Segundo informações locais, dois ocupantes da caminhonete seguiam para fazer uma entrega de compras, quando ocorreu o acidente com o carro. Ambos foram encaminhados para uma unidade básica de saúde de Arenápolis. Já os ocupantes do Gol morreram no local.

Acionada, a Polícia Militar fez a preservação do local do acidente até a chegada da Perícia Técnica (Politec) de Tangará da Serra, que irá apurar as circunstâncias da tragédia. O caso será investigado pela Polícia Judiciária Civil. (Com informações Power Mix)

