Regional 27/04/2020 07:50 Laércio Romão, TV Centro América Sinop: Cliente é detido após se negar a utilizar máscara para entrar em supermercado Foto: Heloise Hamada/G1 Um cliente foi detido após tentar entrar em um supermercado sem utilizar uma máscara de proteção na noite desse sábado (25), no Jardim Ipês, em Sinop, a 503 km de Cuiabá. Conforme boletim de ocorrência, o homem, de 35 anos, ainda agrediu um funcionário que o orientou a utilizar a máscara. A Polícia Militar foi acionada após o cliente forçar a entrada no local, mesmo após ser advertido por um funcionário de que a máscara seria imprescindível para entrar no estabelecimento, seguindo orientação do governo estadual e das autoridades de saúde. O suspeito foi levado para a delegacia após xingar o funcionário e ameaçá-lo.

