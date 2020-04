Regional 27/04/2020 08:19 Yuri Ramires/Gazeta Digital Cuiabá: Pipa enrosca em poste, fio de alta tensão solta e mata bebê de 8 meses Ana Helisa Rome de Souza, de apenas 8 meses, morreu no final da tarde de domingo (26), após ser vítima de uma descarga elétrica, na porta de sua casa, no bairro Villa Olinda 2, em Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá). Uma pipa enroscou em um poste de energia e quando as crianças tentavam tirá-la, um cabo soltou e provocou a descarga. De acordo com as informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o bebê estava com a família, um grupo de 5 pessoas, na porta de casa, por volta das 17h. Era um típico domingo e algumas pessoas soltavam pipa na rua. Em determinado momento, uma das pipas enroscou no poste. Quando tentaram tirá-la, um dos cabos de energia se soltou, provocando uma descarga elétrica, atingindo as pessoas que estavam na porta da casa, que fica ao lado do poste. Entre as vítimas, estava a pequena Ana, que não resistiu e morreu ainda no local. Corpo de Bombeiros foi acionado, fez o isolamento do local. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro para outras 5 vítimas, que foram encaminhadas para uma unidade de saúde. Perícia Oficial foi acionada junto com a Polícia Civil, que vai investigar a situação. Concessionária de energia foi acionada para os trabalhos no local de alta tensão.

