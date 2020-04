Regional 27/04/2020 17:25 Assessoria PRF apreende carga de madeira ilegal em Guarantã do Norte Foto: Divulgação A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma carga de 15m³ de madeira no município de Guarantã do Norte. Por volta das 20h de ontem domingo (26), a equipe de ronda fiscalizava na BR-163, quando observou o caminhão Ford/Cargo 2626, cor branca e placas do Pará, trafegando carregado com madeira em toras, sem sistema de iluminação traseira e sem para-choques. A equipe abordou o veículo e ao questionar o condutor, um homem de 54 anos, o mesmo informou que não possuía documentação florestal nem fiscal da carga. Disse estar vindo da linha Vale do XV, próximo a Linha São Camilo e que levaria a carga até Guarantã do Norte para ser comercializada. A carga estava ainda mal acondicionada, com toras excedendo o limite traseiro do veículo em mais de 1 metro. Também foi encontrada uma motosserra sem licença ou registro de autoridade ambiental. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte.

