Regional 27/04/2020 17:49 Greyce Lima | Secom - MT Polícia Militar prende suspeito por estupro em Juara Imagem ilustrativa - Foto por: PMMT A Polícia Militar prendeu um homem (21 anos) por crime de estupro, na madrugada desta segunda (27.04), em Juara. O suspeito teria invadido a casa da ex- namorada, praticado relações sexuais com ela à força. Os policiais foram acionados pela vítima que relatou que seu ex- namorado invadiu sua residência exigindo conversa com ela. A vítima relata que recusou a conversa dizendo que não havia mais nada a tratar com ele, mas o homem a obrigou a entrar em casa, a levando a força para o quarto, obrigando a vítima a ter relações sexuais com ele. Os policiais realizaram diligências na região e localizaram o suspeito. O homem foi preso e conduzido para a delegacia.

