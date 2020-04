Regional 27/04/2020 19:11 Gazeta Digital Ruas movimentas e filas em Cuiabá com liberação do comércio No dia 22 de abril foi publicado o decreto 7886 de 20 de abril de 2020, que determinou a abertura gradual dos estabelecimentos. No primeiro dia de abertura do comércio de Cuiabá, nesta segunda-feira (27), as ruas do centro da Capital estavam lotadas. O trânsito de veículos tumultuado, assim como as calçadas, consumidores formavam filas para receber atendimento. No dia 22 de abril foi publicado o decreto 7886 de 20 de abril de 2020, que determinou a abertura gradual dos estabelecimentos. Conforme o documento, as lojas podem funcionar entre as 10h e as 16h, com monitoramento de acesso e aplicação de normas rígidas de higiene. A medida vida combater a disseminação da covid-19, que já matou 10 pessoas no estado. Além das calçadas, os pedestres ocupavam também as praças, onde os vendedores ambulantes também tentavam vender seus produtos. A consumidora Cristina Ferreira é uma das clientes de uma rede de lojas de calçados e esperava na fila por atendimento. “Só vim pra trocar um calçado”, explica. Munida de máscara, ela conta que comprou o produto há cerca de um mês, mas só agora iria tentar efetuar a troca, pois a loja estava fechada. Outra cliente da mesma loja tentava comprar um calçado para o trabalho. “Estava em isolamento, só saí agora porque precisava comprar essa peça específica”, relata Jessica Reis. Nessa loja, a calçada era demarcada com traços amarelos indicando a distância entre as pessoas. O fluxo de acesso ao interior do estabelecimento também estava sendo monitorado por um servidor da loja que aplicava álcool em gel nas mãos dos clientes. Um novo comprador só poderia entrar quando outro saísse. Havia estabelecimento com cartazes fixados na vitrine que informava a exigência da máscara para acessar o ambiente. A auxiliar administrativa Silene Rodrigues Pereira enfrentava a fila para pagar um boleto. Ela imprimiu a conta, mas o código de barras estava errada, por isso, não conseguia pagar pela internet. “Eu acho que o que estão fazendo é adequado. Controlar a entrada das pessoas e aplicar álcool gel. Acho muito eficiente”, relata. Silene está há um mês trabalhando de casa e só saiu para poder pagar a conta. A única reclamação que ela tem a fazer sobre a abertura do comercio é quanto ao horário. “Poderia abrir mais cedo e fechar mais cedo. Esse horário é muito complicado para quem trabalha”. Apesar de todas as recomendações para ficar em casa se possível, lavar bem as mãos, passar álcool gel e usar máscara, tinha muita gente se aglomerando na rua, trocando contato físico e usando a máscara de forma inadequada. As principais maneiras eram cobrindo só a boca, cobrindo o queixo, presa no pescoço ou pendurada na orelha. Nenhuma das maneiras projete o usuário. Pontos de ônibus

As estações tinham muitos passageiros. No entanto, os ônibus que circulam nos bairros periféricos estão com lotação maior que os 50% determinados em decreto. Há alguns que seguem superlotados. A frota de veículos do transporte coletivo permanece em 30% nas ruas.

