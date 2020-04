Concursos e seletivos em MT têm salário de até R$ 5 mil

Devido à pandemia de coronavírus Covid-19, alguns concursos e seletivos suspenderam as inscrições. No entanto, outros estão com o processo aberto e oferecem salário de até R$ 5 mil. Confira a seleção de oportunidades

Secretaria de Estado de Saúde (SES) (seletivo)

Escolaridade: superior

Cargo: médico para o sistema penitenciário

Salário: R$ 5.000,00 ( 20 h)

Inscrições: até 30 de abril

Site: saude_penitenciario@sesp.mt.gov.br

Taxa: grátis

Prefeitura de Itanhangá (concurso ratificado)

Escolaridade: superior

Cargo: Auditor Fiscal Ambiental e Sanitário; Auditor Fiscal de Obras e Posturas; Auditor Fiscal de Tributos e Procurador Jurídico

Salário: R$ 3.602,54 a R$ 6.304,46

Inscrições: até 14 de maio

Site: KLC Concursos

Taxa: R$ 130

Prefeitura de Nova Canaã do Norte (seletivo)

Escolaridade: médio

Cargo: Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde

Salário: R$ 1.400,00

Inscrições: 14 de abril a 3 de maio

Site: SOS Assessoria

Taxa: R$ 50

Universidade Federal de Mato Grosso (concurso)

Escolaridade: médio e superior

Cargo: Engenheiro/Área:Química; Historiador; Jornalista; Químico; Assistente em Administração; Técnico em Contabilidade; Técnico em Telecomunicações; Operador de Câmera de Cinema e TV; Assistente de Tecnologia da Informação; Assistente em Administração; Técnico de Tecnologia da Informação; Assistente Social; Técnico em Telecomunicações; Assistente em Administração; Técnico em Anatomia e Necropsia; Técnico de Laboratório/ Química; Técnico em Enfermagem; Biólogo; Tecnólogo/Geoprocessamento; Tecnólogo/Secretário Executivo; Técnico em Enfermagem; Técnico em Laboratório/Eletrotécnia; Assistente em Administração; Técnico de Laboratório/Biologia e Técnico de Tecnologia da Informação.

Salário: R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66

Inscrição: 25 de maio a 21 de junho

Site: UFMT

Taxa: R$ 70, R$ 90 e R$ 110