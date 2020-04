Regional 28/04/2020 09:53 Jairo Sant´Ana Secom-MT 113 municípios de MT não possuem nenhum caso de coronavírus Foto por: Secom-MT A maioria das cidades (113) de Mato Grosso está sem nenhum registro de casos de coronavírus. Entre 250 casos e 10 óbitos confirmados no Estado até o domingo (26.04), cinco são de residentes em outros Estados e 245 (98%) estão concentrados em 28 dos seus 141 municípios, envolvendo 2,06 milhões de habitantes de um total 3,48 milhões, estimados em 2019 pelo IBGE. Respectivamente, menos de um quinto dos municípios e pouco mais da metade da população.

Aliado a este fator, do total de mato-grossenses infectados, 214 ou 85,6% foram registrados em nove dos 10 maiores municípios, envolvendo 1,659 milhão de pessoas ou menos da metade da população estadual. Cuiabá lidera os registros, com mais da metade dos casos (127), seguido por Rondonópolis (36), Sinop (20), Várzea Grande (12), e Primavera do Leste (6).

Outros cinco casos confirmados (1,8%) são de residentes em outros Estados, notificados nos municípios de Cuiabá (2), Chapada dos Guimarães, Pontes e Lacerda e Rondonópolis.

Os 31 casos restantes (ou 12,4%) foram registrados em 19 municípios, cuja população soma 403 mil habitantes ou 11,6% do total mato-grossense. Destes, apenas sete municípios têm população abaixo de 10 mil habitantes (vide tabela)

Cuiabá também lidera em número de mortes, ao lado de Rondonópolis, com dois óbitos registrados. Outros seis municípios registraram, cada, uma vítima fatal.

