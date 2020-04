Regional 28/04/2020 17:29 Olhar Direto Garota de 12 anos morre após ser diagnosticada com dengue em sorriso Foto: Reprodução Uma menina de 12 anos morreu após ser diagnosticada com dengue no Hospital Regional de Sorriso (a 400 quilômetros de Cuiabá), na madrugada desta terça-feira (28). A vítima morava no Distrito de Boa Esperança e estava sendo acompanhada há cerca de uma semana.

O secretário de Saúde e Saneamento, Luís Fábio Marchioro, disse que a criança estava sendo acompanhado desde que deu entrada na Unidade de Saúde da Família no Distrito de Boa Esperança, onde foi diagnosticada com dengue.

No sábado (25), ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após ter seu estado de saúde agravado. Na ocasião, recebeu o tratamento e depois foi liberada.

No entanto, no domingo (26), ela retornou na UPA com dores abdominais e vômito. “Ela foi imediatamente encaminhada para o Hospital Regional e hoje pela madrugada, não resistiu e faleceu com a forma forte que a dengue atingiu”, afirmou o secretário em coletiva de imprensa.

Ainda conforme Luís Fábio, 1008 casos de dengue foram notificados desde o começo do ano em Sorriso, sendo que cerca de 400 foram confirmados através de exames. “É lamentável perdemos uma vida para uma doença que um mosquito transmite, que só se cria porque nós não fazemos a nossa parte de limpar os criadouros”, lamentou.

