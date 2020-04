Regional 29/04/2020 10:46 Bruno Bortolozzo, TV Centro América Sorriso: ônibus clandestino é apreendido com 40 passageiros sem máscaras de proteção Foto: Divulgação Um ônibus foi apreendido em Sorriso, no fim da manhã de ontem terça-feira (28), por ser clandestino e carregar 40 passageiros sem máscaras de proteção contra a transmissão do novo coronavírus. O transporte coletivo é clandestino e tinha como destino o estado do Maranhão. O Núcleo Integrado de Fiscalização da Prefeitura de Sorriso (NIF) recebeu a denúncia e, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, abordou o veículo. O coordenador do núcleo, Reinaldo Nunes, afirmou que o veículo é irregular, além de não oferecer álcool em gel aos ocupantes. O ônibus foi apreendido na rua Turmalinas, região Leste do município, próximo à MT-242, na saída para Nova Ubiratã.

