Regional 29/04/2020 18:01 Só Notícias/Luan Cordeiro Matupá: acidente entre carro e carreta deixa 2 mortos na BR-163 Foto: assessoria e reprodução A colisão envolvendo um GM Celta preto e uma Volvo ocorreu, no inídio da tarde de hoje, quarta-feira (29), na rodovia federal, em Matupá. Duas pessoas, ainda não identificadas, que estavam no carro, não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. As informações foram confirmadas pelo Policial Rodoviário Federal (PRF) Danilo Henrique. “A princípio, a versão apurada é que o carro estava vindo de Guarantã sentido Matupá. Aparentemente houve uma invasão de pista e colisão com a carreta no sentido contrário. A colisão foi frontal”, explicou Henrique ao Sónoticias. Ainda de acordo com o policial, a pista segue interditada. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e a Polícia Civil também estão no local para as análises e procedimentos necessários.

