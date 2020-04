Regional 30/04/2020 19:36 www.rdnews.com.br COLNIZA: Acusada de ligação com morte prefeito é condenada por atuar com falsa médica Yana Fois Coelho Alvarenga foi condenada por exercício ilegal da medicina. O juiz Vagner Dupim Dias, do Juizado Especial de Colniza (a 1.065 km ao Norte de Cuiabá), iria impor regime aberto, mas autorizou a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária. A falsa médica também foi condenada ao pagamento de 60 dias de multa, no valor de cinco vezes o salário mínimo (R$ 1.045) para cada dia-multa. A decisão foi proferida no último dia 27 de abril. O magistrado julgou procedente a denúncia do Ministério Público Estadual e condenou Yana a 8 meses de detenção, em regime aberto, por entender que ficou comprovado que ela teve seu diploma de médica invalidado. No entanto, acabou autorizando a conversão da pena em pecuniária. Ela pode recorrer em liberdade. A condenada foi presa em dezembro de 2017 sobe acusação de ajudar no planejamento do assassinato do prefeito de Colniza, Esvandir Antonio Mendes, o Vando da Colnizatur (PSB). O crime aconteceu em 15 de dezembro daquele ano, quando o gestor chegava no município acompanhado pelo esposa e o secretário de Finanças, que também foi ferido, mas sobreviveu. Falsa pediatra Yana atuava falsamente como pediatra em Colniza. Em sua acusação, o Ministério Público Estadual (MPE) afirmou que o crime ocorreu em meados de fevereiro de 2015, no Hospital André Maggi. Neste período, Yana entregou ao responsável pela unidade um certificado falso de conclusão de residência médica na especialidade de pediatria da Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina. Ao ser questionada pela polícia onde teria realizado a residência, a médica relatou que foi na USP de São Paulo, informação que foi desmentida pela universidade. Ela acabou confessando que não possuía título em pediatria.

