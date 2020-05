Regional 02/05/2020 18:11 Assessoria/Polícia Civil-MT Homem é preso por violência doméstica e subtração de filha de três anos em Guarantã do Norte Foto: Reprodução Um homem, de 28 anos, suspeito de violência doméstica e subtração de incapaz, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na noite de sexta-feira (01.05), no município de Guarantã do Norte (715 km ao Norte de Cuiabá). As investigações iniciaram no início da noite quando a vítima procurou a Delegacia de Guarantã do Norte, muito nervosa, comunicando que o seu marido após passar o dias ingerindo bebida alcoólica havia agredido ela e seu irmão e ainda teria fugido com a filha do casal de apenas três anos de idade. Imediatamente após a comunicação, a equipe da Polícia Civil coordenada pelo delegado Waner dos Santos Neves iniciou as diligências, conseguindo localizar o suspeito transitando em um veículo Volkswagen Gol, em um bairro da cidade. Durante a abordagem, foi percebido que o suspeito estava em visível estado de embriaguez, porém a criança não estava com ele. Questionado, ele disse que depois da briga com a esposa saiu com a filha e após andar pelas ruas da cidade deixou a criança com uma prima. Minutos depois da abordagem, a mãe do suspeito apareceu com a criança que foi entregue aos policiais. O suspeito foi conduzido a Delegacia de Guarantã do Norte, onde após ser interrogado foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica, subtração de incapaz e direção de veículo sob a influência de álcool.

Veja também sobre Guarantã do Norte violência doméstica preso Mato Grosso Voltar + Regional