Regional 03/05/2020 08:51 Lucas do Rio Verde: Acusado de estuprar enteada de 7 anos é morto com 13 facadas Foto: Reprodução Um homem de 47 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrado morto em sua casa, na tarde de sexta-feira (1), em Lucas do Rio Verde (354 km da Capital). Ele recentemente foi acusado de estuprar a enteada de 7 anos e, morreu com pelo menos 13 facadas. Segundo a Polícia Militar (PM), o acusado era casado e se separou há poucas semanas, protagonizando um escândalo presenciado pelos vizinhos. A ex-mulher o acusava de ter estuprado sua filha, no entanto, ela não registrou uma denúncia contra o homem.O caso gerou muita revolta e, a suspeita é que de o crime se deu por vingança. O corpo foi encontrado na sala, por uma testemunha que acionou a polícia. No local, a Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) observaram que havia muito sangue e a forma como estava espalhado apontava que ao menos duas pessoas participaram do crime. A ex-mulher do homem assassinado irá prestar depoimento. O caso segue sendo investigado.

