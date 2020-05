Regional 04/05/2020 06:48 Bianca Fujimori/Midianews BR-364: caminhão-cegonha tomba e dois morrem na Serra de São Vicente Reprodução Duas pessoas morreram após o caminhão-cegonha em que estavam tombar na BR-364, na Serra de São Vicente, na manhã de ontem domingo (3). Segundo a Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho, o motorista da carreta perdeu o controle e tombou na via. Com o impacto, dois passageiros do caminhão morreram no local. A pista foi totalmente interditada para perícia da cena do acidente e não há previsão de liberação do trecho. O caminhão-cegonha carregava alguns veículos. Ao menos um deles caiu na pista.

