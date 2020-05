Regional 04/05/2020 08:59 G1 MT Nova Mutum registra morte por Covid-19; paciente tinha 47 anos Foto: Jean Alencar/Secom-MT Mato Grosso registrou a 13ª morte por coronavírus (Covid-19) no estado. O óbito ocorreu nesse domingo (3) no Hospital Regional de Sinop, a 503 km de Cuiabá. O paciente tinha 47 anos e era obeso, fator de risco para a doença. Ele morava em Nova Mutum, a 269 km da capital. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (4) pelo secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo. De acordo com o secretário, o paciente apresentou um desconforto respiratório e recebeu atendimento na rede municipal. Dias depois ele procurou novamente a unidade e foi entubado e transferido para o Hospital Regional de Sinop. Segundo a Prefeitura de Nova Mutum, o paciente trabalhava na indústria na construção de uma usina de etanol no município. A vítima era de Sertãozinho, interior de São Paulo, e morava em Nova Mutum há seis meses. Casos em Mato Grosso A Secretaria Estadual de Saúde (SES) notificou, até este domingo (3), 337 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados, até então, 12 óbitos em decorrência do coronavírus no estado. A penúltima morte foi de um enfermeiro de 63 anos, em Cuiabá, no sábado (2).

