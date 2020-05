Regional 04/05/2020 16:53 Greyce Lima | Secom - MT Mulher é presa após ameaçar a mãe com uma faca em Sorriso Foto: Reprodução Policiais Militares prenderam uma mulher (21 anos) por agredir e ameaçar a própria mãe, na noite de domingo, em Sorriso. A faca utilizada para ameaçar a vítima foi apreendida no quintal da residência. Por volta das 20h, a polícia foi chamada via 190 pela vítima que contou que a filha estava embriagada e tentando lhe agredir, no bairro Vila Bela. De imediato, a PM seguiu para o local e encontrou a denunciante, que informou que sua filha havia ingerido bebida alcóolica e, em seguida, pegou uma faca para tentar lhe matar. A vítima relatou que escapou da filha, porque teria pulado a janela para acionar a polícia. A suspeita ao perceber que a mãe havia chamado a PM, jogou a faca no quintal da residência. A mulher foi presa e contou que queria matar o padrasto, a suspeita relatou que alguns anos atrás, ele teria abusado sexualmente de sua filha e que por isso está revoltada e vindo a ameaçar a própria mãe. A suspeita foi presa por crime de ameaça.

Veja também sobre Sorriso - MT Mulher é presa ameaça mãe faca Voltar + Regional