Regional 05/05/2020 09:03 Redação I Nativa News Bandidos fazem buraco na parede de lotérica em Paranaíta e levam mais de 37 mil Uma casa lotérica no município de Paranaíta, foi alvo de bandidos durante o final de semana. Eles levaram mais de R$ 37 mil do local. Informações passadas pela polícia são de que uma funcionária da limpeza chegou pela manhã de domingo e encontrou o estabelecimento violado. Os suspeitos quebraram a parede do estabelecimento vizinho e tiveram acesso a lotérica. A ação dos criminosos ocorreu na madrugada do domingo, 3. Imagens do sistema de segurança mostram que a lotérica foi invadida entre às 02h05 e 04h05. Do local foram levados R$ 37.469,00 e um notebook . Equipes da Polícia estiveram no local para fazer a perícia e coletar provas que possam auxiliar na investigação do caso. Ainda não há informações sobre possíveis autores.

