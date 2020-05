Regional 06/05/2020 10:35 AL aprova lei que reduz promoções de coronéis da PM e bombeiros no Estado Foto: Divulgação Assembleia aprovou, com 16 votos favoráveis e 7 contrários, o Projeto de Lei Complementar (PLC) que reduz o número de promoção por merecimento a coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Com isso, os oficiais serão promovidos apenas uma vez por ano. A votação foi realizada na tarde desta terça (05). A promoção dos PMs será em 05 de setembro enquanto a dos bombeiros no dia 02 de dezembro. Antes da alteração, ocorria duas vezes por ano, em abril e em setembro, para ambas as corporações. A lei complementar foi rejeitada pelos parlamentares ligados à Segurança Pública, principalmente os deputado Sargento Elizeu Nascimento (DC) e Sargento Vidal (Pros). Os dois são PMs. Agora, a matéria segue para sanção do governador Mauro Mendes (DEM). Hoje, são 31 em Mato Grosso, sendo 29 do quadro de combatentes e 2 de saúde. Cada coronel ganha mais de R$ 30 mil e usufrui de uma série de vantagens. Um conselho de coroneis define lista tríplice, cabendo ao governador a prerrogativa de escolha dos promovidos. Já praças e oficiais no cargo até de tenente-coronel continuam recebendo promoções duas vezes ao ano.

