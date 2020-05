Regional 08/05/2020 16:57 Assessoria Setor florestal cobra manutenção das MT-160 e 208 Foto: Divulgação As principais vias de escoamento da região norte de Mato Grosso estão em péssimas condições de trafegabilidade e poderão comprometer o escoamento da safra de madeira este ano. O Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal (FNBF), que representa cerca de dez entidades mato-grossenses, apresentou as reivindicações ao governo do Estado e aos deputados estaduais e federais em busca de apoio para a recuperação das estradas. No município de Nova Monte Verde (968 km da Capital), a MT-160 está sem manutenção e os caminhões encontram dificuldades para chegar até Apiacás. Em Alta Floresta (803 km de Cuiabá), na MT-208, que dá acesso ao município de Nova Bandeirantes, o problema é a falta de manutenção nas pontes que, mesmo após ao asfaltamento da via, são de madeiras. O presidente do Fórum, o empresário Frank Rogieri, explica que o setor das atividades de base florestal já atravessam um momento delicado com os impactos da pandemia do novo coronavírus e consequente queda nas exportações e que a situação se complica ainda mais com os problemas que enfrentam para o transporte da safra, que se iniciou em maio. De acordo com o presidente, a manutenção das estradas é de responsabilidade do governo e dos municípios, que recebem os repasses do Fethab para custear os trabalhos. “Precisamos que os deputados e o governo cobrem a realização da manutenção das rodovias estaduais ou enviem mis recursos caso seja necessário. Além do alto custo do transporte, ainda tem a questão da segurança de quem trafega pelas estradas”. Ciclo - A safra da madeira tem início em maio, quando as chuvas na região amazônica reduzem e é possível retirar os produtos das áreas de manejo. Vale destacar que o setor organizado de base florestal atua em acordo com a legislação vigente e cumpre todas as exigências ambientais e sociais, retirando madeira somente das áreas de manejo devidamente licenciadas. Desta forma, o setor contribui para a renovação sustentável da floresta, para a geração de emprego e renda das famílias e com o desenvolvimento da região norte.

Veja também sobre norte de Mato Grosso Mato Grosso Apiacas Nova Monte Verde manutenção Setor florestal MT-160 MT-208 Voltar + Regional