Regional 09/05/2020 17:21 Gazeta Digital Em Mato Grosso projeto prevê multa de até 5,2 mil para autores de fakenews Quem divulgar ou compartilhar fake news (notícias falsas) em Mato Grosso poderá ser multado em até 5 salários mínimos vigentes, o que hoje corresponde a R$ 5.225,00. É isso o que prevê o projeto de lei (PL 402/2020), de autoria do deputado estadual Wilson Santos (PSDB), protocolado na terça-feira (5) na Assembleia. A proposta prevê que a multa será dobrada em caso de reincidência ou se o autor da fakenews for servidor público. Caso o servidor empregue recursos físicos, infraestrutura de rede ou conexão do órgão onde exerça suas funções, a multa será até 4 vezes maior. Além disso, "o pagamento da multa não exime o infrator das respectivas responsabilidades civil e penal no caso de se registrarem danos à pessoa física ou jurídica", diz o parágrafo 3º do artigo 3º. "É publico e notório a zorra que virou as fakenews, tanto a nível nacional, quando estadual e municipal. É preciso frear essa loucura antes que se torne uma coisa da cultura e seja vista como algo normal. Tem fakenews que é cômica, não ofende, mas têm outras que tem caráter maldoso, intuito de desonrar, expor pessoas e famílias. A motivação é por um freio para essa loucura. As pessoas estão brincando com a honra umas das outras e isso é inaceitável em um Estado Democrático de Direito. E como a parte mais dolorida das pessoas é o bolso, propus a multa. Para isso o Estado terá que reforçar a estrutura da Politec e o Ministério Público também terá que reforçar sua estrutura de investigação", diz em entrevista ao . De acordo com o PL, não será caracterizada como infração a publicação de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social pelos jornalistas devidamente registrados no Ministério do Trabalho. A proposta classifica como fake news “notícia informação sabidamente falsa, prejudicialmente incompleta, que altere, corrompa, ou destorça a verdade, em detrimento de pessoa física ou jurídica, que afete interesse público relevante ou que vise à obtenção de vantagem de qualquer natureza”. O dinheiro arrecadado com as infrações decorrentes de fake news deverão ser destinadas as ações de enfrentamento à publicação de notícias falsas e em campanhas de conscientização. Considera-se infrator aquele que elabora informação falsa ou colabora de qualquer forma; quem divulga em meio impresso, eletrônico, televisivo ou por radiodifusão a informação falsa, sem indicação da fonte primária; e quem utiliza programa de softwares ou quaisquer outros mecanismos automáticos de propagação ou elaboração de comunicação em ambientes virtuais, com a finalidade de gerar notícias ou informações falsas, distorções ou alterações de conteúdo. Na justificativa do projeto de lei, Wilson destaca que o problema da divulgação de informações falsas ou distorcidas tem provocado grande debate em torno de sua coibição e dos limites da tentativa de punição, face à eventual censura ou tolhimento de direitos fundamentais, como a liberdade de expressão ou liberdade de imprensa. "Como todos os princípios, porém, ambos não são absolutos e devem ceder sempre que verificado o abuso", pondera.

