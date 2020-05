Regional 10/05/2020 09:27 Maricelle Lima Vieira | PMMT PM prende membros de organização criminosa com 50 quilos de maconha em Sinop Divulgação Policiais militares do 11º BPM de Sinop (a 500 km de Cuiabá) prenderam no inicio da tarde deste sábado (09.05), quatro homens e uma mulher por tráfico de droga. Os suspeitos seriam membros de uma organização. Com o bando, a PM apreendeu 50 quilos de maconha e duas armas de fogo e um caderno com anotações do tráfico.

