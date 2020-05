Regional 10/05/2020 10:09 Midia News Sorriso: Soldado da PM e amigo morrem em acidente entre carro e carreta Foto: Divulgação O soldado da Polícia Militar Laerte Lima Santos, de 32 anos, e um amigo morreram em um acidente na MT-242, que liga o município de Sorriso ao Distrito de Boa Esperança do Norte, na noite de sábado (9). Eles estavam em um veículo Pálio Weekend que colidiu de frente com uma carreta Scania Branca. A PM ainda não divulgou a identidade do amigo do soldado. De acordo com a PM, o Pálio saiu da pista para desviar de uma caminhonete que estava realizando uma ultrapassagem. Ao tentar retornar, porém, o veículo perdeu o controle e invadiu a pista contrária, colidindo com a carreta. Os dois ficaram presos às ferragens e morreram na hora. O motorista da carreta não se feriu. O caso será investigado pela Polícia Civil. Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do soldado. Leia: A Polícia Militar de Mato Grosso lamenta a morte do soldado Laerte Lima Santos, 32 anos, lotado no Comando Regional de Sinop. O militar iniciou sua carreira o Curso de Formação de Solados - Pólo Sorriso. Servia no Núcleo de Boa Esperança do Norte – ligado a cidade de Sorriso. No acidente ocorrido no KM 18 da MT-242, neste sábado (09.05), que liga a cidade de Sorriso ao Distrito de Boa Esperança do Norte, o soldado estava na companhia de um amigo que também veio a óbito. As circunstâncias da fatalidade serão apuradas pelos órgãos competentes. A corporação, neste momento de dor, presta condolência aos familiares e amigos

Voltar + Regional