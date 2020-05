Regional 11/05/2020 10:24 TOP NEWS Homem morre com a queda de um galho na cabeça enquanto cortava árvore em Aripuanã Reprodução Um homem de 30 anos morreu na manhã de quarta-feira (06) quando um galho caiu em sua cabeça enquanto ele cortava uma árvore na zona rural da comunidade de Conselvan, localizada a 80 km da sede Aripuanã. O acidente aconteceu por volta das 11 horas. A vítima Leandro Hammer Scheredes, estava com dois colegas de trabalho quando um galho caiu em sua cabeça e o deixou em estado grave. Os colegas de 37 e 39 anos, correram até um bar que ficava próximo ao local onde estavam trabalhando e pediram ajuda a um homem, que os levou de carro junto à vítima até o Posto de Saúde da Família de Conselvan. A estrada, no entanto estava em péssimas condições e por isso, eles demoraram a chegar até PSF da comunidade. Quando chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. A morte foi constatada pelo médico plantonista. A Polícia Militar foi informada sobre o ocorrido de ter uma pessoa em óbito no posto de saúde e logo se deslocaram para o local, onde colheram informações com as testemunhas e registrou um Boletim de Ocorrência (BO) como morte acidental. Policiais militares solicitaram a perícia da Polícia Judiciária Civil de Aripuanã. O corpo foi recolhido por uma equipe da Associação Ministério da Esperança de Aripuanã (AMEA).

