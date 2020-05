Regional 12/05/2020 06:34 Deputado de MT indica redução da piracema em 1 mês para dar "sobrevida" ao setor da pesca Foto: Reprodução O plenário da Assembleia aprovou, por unanimidade, indicação de autoria do deputado estadual Wilson Santos (PSDB) que propõe ao governador Mauro Mendes (DEM) e aos secretários Mauro Carvalho (Casa Civil) e Mauren Lazzaretti (Meio Ambiente) alteração no período de vigência da piracema em Mato Grosso. Tradicionalmente, o período de reprodução de peixes que limita a prática da pesca, ocorre de outubro a janeiro. Pela proposta, a próxima piracema no Estado entraria em vigor no dia 4 de dezembro de 2020 e encerraria no dia 28 de fevereiro de 2021. Wilson fundamenta a indicação levando em conta as consequências do novo Coronavírus (Covid-19) que paralisou diversos setores da economia por conta da política de isolamento social e atingiu negativamente trabalhadores autônomos e micro-empresas que viu seus lucros despencarem. A proposta prevê que em cerca de 90 dias a economia volte a girar, permitindo aos trabalhadores do segmento econômico de peixe e pesca possam iniciar um período de recuperação econômica. “Todos esses meses de inatividade terminou por afetar de modo drástico todo o faturamento dos que dela dependem, em todos os sentidos, empresários e todos os tipos de pescadores, extratores e catadores de iscas vivas. Sem faturamento não há como subsistir, manter empregos e todas as atividades que delas dependem, que dentro do estado chegam a cerca de 200 mil pessoas, excetuando-se aquelas que vêm de outros estados brasileiros para fazer turismo, notadamente o turismo de pesca”, diz um dos trechos Sobrevida O parlamentar ainda enfatiza que a alteração no período da piracema dará uma sobrevida ao setor de pesca. Lembra ainda a maior parte dos seus trabalhadores são pessoas de baixa renda. “Esse procedimento extemporâneo, porém salvador, oportunizaria ao segmento econômico da cadeia peixe e pesca boa recuperação em todos os aspectos do tempo parado, além de oportunizar também que o processo de defeso fosse minimizado somente em 30 dias. Seria um procedimento que atenderia a cadeia econômica de peixe e pesca e a piracema das muitas espécies de peixes que migram para seus processos reprodutivos”, completa. (Com Assessoria)

Veja também sobre pesca piracema redução Mato Grosso indicação alteração período peixes economia turismo Esportivo Amadora Profissional Voltar + Regional