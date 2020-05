Regional 12/05/2020 07:10 www.folhamax.com Facção arranca coração de jovem ainda vivo em cidade de MT Foto: Reprodução Um vídeo que foi gravado pelos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, mostra o momento em que o grupo ameaça Thaison Silva de Morais, de 26 anos de morte. O rapaz foi torturado e morto por três homens na madrugada de sábado (9) em Rosário Oeste (a 110 quilômetros de Cuiabá) e teve o corpo jogado no lixão da cidade. De acordo com informações policiais, as agressões que resultaram na morte de Thaison foram filmadas pelo assassino. Vídeos propagados em grupos de WhatAspp na cidade tinham a "logomarca" da facção criminosa Comando Vermelho. Thaison teria sido executado por ser integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), rival do CV. Ele estava com as mãos amarradas com fio de energia e apresentava perfurações no tórax. Na gravação é possível ver o momento em que um dos integrantes afirma que iria tirar o coração da vítima com ele ainda vivo. O segundo vídeo que mostra os criminosos arrancando o coração do rapaz. "Nosso amigo também está preso. Eu vou abrir você. Essa faquinha aqui vai arrancar seu coração. Você vai ver eu arrancar seu coração com você vivo", disse. Um dos autores de ter cometido o crime foi preso no dia da execução. O suspeito de 28 anos e integrante de uma facção criminosa foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas. Ele portava droga, materiais característicos do tráfico e ainda anotações. Os outros dois não foram localizados. Em seguida, o homem foi conduzido para a Delegacia de Rosário Oeste, interrogado e autuado em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico dr drogas. Após a confecção dos autos, ele foi encaminhado a uma unidade prisional, onde está à disposição da Justiça.

