Regional 12/05/2020 16:55 RDnews Apostador de Juina ganha R$ 12 mil na loto: 4 números certos Foto: Reprodução Em meio a uma pandemia, em tempos de crise econômica, nada como contar com a sorte e ganhar uma pequena bolada. Apostador de Juína (a 734 km de Cuiabá) foi o sortudo da vez e levou para casa R$ 12,6 mil na Quina, modalidade de loteria da Caixa Econômica Federal. O sorteio foi realizado na noite desta segunda (11) em São Paulo. Em abril duas pessoas da mesma cidade ganharam R$ 77,2 mil e R$ 544 mil, respectivamente, pela Lotomania. O sortudo ganhou o prêmio ao acertar quatro dos cinco números sorteados. Outros 59 apostadores de diversos estados também acertaram quatro dezenas. Nenhuma aposta venceu o prêmio principal da Quina, destinado ao apostador que acerta cinco números. O prêmio seria de R$ 1,9 milhão. No próximo concurso, marcado para hoje, o prêmio estará acumulado em R$ 2,7 milhões. No final do mês de abril, um apostador de Cuiabá levou R$ 422.730,99 no sorteio da Lotofácil. Ele acertou os 15 números sorteados no jogo. Além dele, também acertaram apostas de Guapimirim (RJ), São José (SC) e Sítio Novo do Tocantins (TO).

