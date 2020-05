Regional 14/05/2020 15:46 www.folhamax.com Homem "furta" pinga e é espancado com pedaços de madeira em Sinop Foto: Reprodução Um homem de 37 anos foi espancadado após pegar uma garrafa de bebida sem permissão de outro rapaz na madrugada dessa terça-feira (12) no município de Sinop ( a 478 km de Cuiabá). Policiais militares localizaram a vítima, Welberson de Oliveira Moraes, caída no chão, no momento em que realizavam rondas na região. Apesar dos ferimentos, o rapaz conseguiu das as descrições do agressor para os militares. Em seguida, a PM conseguiu localizar o suspeito na região. Ele portava um pedaço de madeira com manchas de sangue. Ao ser questionado, o suspeito afirmou que teria discutido porque Welberson teria pegado uma garrafa de pinga sem sua permissão. A vítima precisou ser socorrida pelos bombeiros e foi encaminhada para o Hospital Regional.

