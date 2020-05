Regional 14/05/2020 15:56 Thalyta Amaral - Gazeta Digital MT tem 24 mil pedidos de seguro-desemprego na pandemia Otmar de Oliveira Durante março e abril, meses em que começaram as restrições por causa da pandemia da covid-19 em Mato Grosso, foram registrados 24.721 pedidos de seguro-desemprego no estado. Segundo o boletim do Ministério da Economia, apesar de alto, o número de pedidos do seguro ainda é mais baixo que o mesmo período de 2019, quando ocorreram 25.663 solicitações do benefício, o que representa uma redução de 3,67%. Em 2020 foram realizados 11.850 solicitações em março e 12.871 em abril. E na soma dos pedidos de janeiro a abril 48,7 mil trabalhadores requereram o benefício. No Brasil, foram 612,9 mil de pedidos de seguro-desemprego em abril, um aumento de 22,1% na comparação com o mesmo mês em 2019. Mais da metade são os solicitantes, sendo 33,1% com idade entre 30 e 39 anos. O setor de serviços responde por 41,6% das solicitações.

