Regional 14/05/2020 16:04 Assessoria Empresa vence licitação para executar projetos de pavimentação em Nova Monte Verde Foto: Divulgação A contratação da empresa tem o objetivo de prestação de serviços técnicos de engenharia. Além da elaboração de projetos de pavimentação asfáltica, a empresa também realizará projetos para recapeamento, drenagem e construção de pontes no município, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos. O Pregão Presencial está registrado sob o nº. 08/2020 - Processo Administrativo nº. 1880/2020. O Certame Licitatório foi realizado no dia 06 de Maio de 2020, ás 08:00 horas. A empresa J. R. A. MIRANDA – ENGENHARIA E CONSULTORIA, venceu um processo licitatório do município de Nova Monte Verde-MT, para execução de serviços de engenharia. O valor total informado na publicação no site da prefeitura é de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), para os bens a serem adquiridos, visto que a empresa atendeu todos os requisitos do Edital e seus Anexos. Licitação AQUI!

