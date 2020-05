Regional 15/05/2020 06:43 Foragida envolvida em roubos em SP é presa pela Polícia Civil em Sorriso Foto: Reprodução Uma mulher apontada como autora de roubos no estado de São Paulo foi presa pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta quinta-feira (14.05), em ação do Núcleo de Defesa da Mulher de Sorriso (442 km ao Norte de Cuiabá). A suspeita estava escondida na cidade de Sorriso, foragida do estado de São Paulo, onde responde a processo de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, praticado no ano de 2013, Ela estava com mandado de prisão em aberto decretado pela Segunda Vara Criminal de Assis (SP). A prisão da foragida ocorreu após a equipe do Núcleo de Inteligência receber denúncia anônima de que a mulher estaria omitindo informações pessoais em um órgão público. Depois de ter o mandado de prisão cumprido a presa foi encaminhada ao Presídio Feminino de Colíder, onde ficará a disposição da Justiça de São Paulo.

Veja também sobre Polícia Civil Sorriso Mato Grosso Foragida Presa Mulher São Paulo Roubo Voltar + Regional